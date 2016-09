《龍之憂鬱》戳穿幻境的冷幽默

2016-09-06

〔記者楊明怡/台北報導〕當原本從事造型藝術與舞台設計的菲利浦‧肯恩(Philippe Quesne)變身劇場導演,帶來的作品硬是與眾不同。週五在台北中山堂首演的《龍之憂鬱》,舞台設計如流動畫布,布景道具簡單,卻美麗如童話;光是這樣,可能不足為奇,頑童性格的菲利浦最特別的地方在,他不時要戳一下觀眾,提醒大家,這一切都是假的!

以法語演出的《龍之憂鬱》對白不多,視覺畫面卻十分豐富,每幕每景都企圖讓觀眾認知「這是一個微形社會的構建過程」,意識自己的存在意義,一面讓觀眾沈浸於舞台上的人工美景,一面又放出一道道無厘頭冷箭,提醒觀眾,不要過分「相信」,假象是可以被製造出來的。

故事發生在覆滿白雪的美麗樹林中,一群搖滾大叔因車子拋錨而坐困愁城,配合大叔們百般聊賴地在車內播放音樂,劇中有大量搖滾樂和中世紀音樂,如天蠍合唱團〈Still Loving You〉、搖滾樂團AC/DC的〈Back in Back〉、鐵娘子樂團〈Run to the hills〉、華格納的〈Faust〉與布蘭詩歌序曲〈O Fortuna〉等。

菲利浦說,他在劇場中尋覓的不僅是視覺驚奇,而是讓台上表演者以稀鬆平常的對話、遊戲般的行徑、充滿童心的純粹視野,共同形塑出童年般的美好空間,來抵抗資本主義均一化的庸碌,找到看待世界的另一種眼光,及藝術家在這世界上應該扮演的角色。

《龍之憂鬱》9至11日於台北中山堂演出,購票至兩廳院售票系統。