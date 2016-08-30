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〈愛情軍師團〉8月徵文啟事

2016-08-30

相親者們 來爆料

為了尋找未來的另一半，你曾經透過傳統相親、現代婚活聯誼或者網路社交平台牽線來個盲目約會嗎？過程是如何進行？結果和感想又是如何呢？誠摯邀請有真實經驗者來稿分享讓你印象最深刻的那一次。來稿限600字以內，請附上真實姓名與連絡方式，本版保留刪修之權，截稿日期至8月31日止。

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標題：〈愛情軍師團〉8月徵文啟事


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2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
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