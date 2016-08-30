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〈圖文專欄〉Sansan的插畫收藏盒

2016-08-30

圖．文／Sansan

我把憂傷 藏在烏雲裡

假裝那是雨 不是淚

葉子輕輕顫抖 湖心也皺了

世界被浸染成灰色

只聽見雨聲

其實 我希望你能發現

這是我的淚 不是雨

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  • （圖／Sansan）

    （圖／Sansan）

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