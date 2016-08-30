〈戀愛怪談系列〉說到愛情 我想起野生動物攝影師
文／江鵝
那種國家地理頻道或BBC播出來的，獵豹一時在草原上暢快撕開幼羚皮肉，一時悠閒趴在樹上瞌睡的影片，一看就知道背後必然有個沒得好吃好睡的攝影師。
乾淨的床單、熱水和沖水馬桶自然是沒有的，獨自在人跡罕至的陌生荒野裡，喬裝成一叢灌木、一塊岩石，或一坏土，披著迷彩雨衣或帳篷，背上流汗就讓它結成鹽，肚子餓就吞點乾糧，儘管已經躲在下風處，還是要力求低調安靜、不驚不擾，讓自己做為一個極其謙卑隱晦的存在，只求能夠接近獵豹到安全的極限範圍，等待看見的機會。
看見他心儀的那頭獵豹，在天地間原本的野生模樣，憤怒就威嚇，飢餓就獵捕，疲睏就瞌睡，發情就求歡。野性，是動物園圈養不了的原始生命力，強壯而豐富，美得幾乎就要證明神的存在。地球上有四十億人，但唯一親眼見到獵豹之美的，只有攝影師那一雙眼睛。我說，這世上沒有誰比他更具資格，成為那原始樣貌的唯一見證者。
當「我就是喜歡你原來的樣子」這句話在情人之間出現，總讓我想起野生動物攝影師藏身在荒野中，謙卑而沉著的身影。千萬人中，唯獨是你懷抱傾慕走入我的地界，勇闖我飛撲而上就能咬斷你脖子的獵殺範圍，不求驚擾地欣賞我的本來面目。
關於存在的辯證，我向來難以決定哪一個比較有理。一顆橘子，如果從來沒有人看見，那橘子究竟存在過嗎？能夠確定的是，有了你在數步之遙的戀慕守候，我這條勞碌而塵染的靈魂，才特別察覺到自己活著。你蹲伏的深度，與我展露的真實，是即時連動的拉鋸。為了看見我，收斂起手腳與鼻息，蹲踞在謙遜低調的下風處等候，彷彿你是宮牆之外的庶凡草莽，而我是矜貴明豔的皇室王族，彷彿。
實情卻是，你愈是客氣自持守在低處，愈是攀上我生命的制高點；未曾試圖馴服，卻達成全面制約。你珍視尊重我如同一匹獵豹，我歡欣迎接你侵入我的地界，慶幸空氣裡有你的氣味，樂意在你眼前忘我奔馳，在你可及之處坦腹瞌睡。獵豹依然野生，卻再也不只野生。你沉靜的注視，照映出我的存在，是我一人獨享的光。你見我美，令我更美。
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