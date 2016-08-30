〈愛與光的信息〉我的愛 為難了你嗎?
文／雯儒
你是否經常思考著，自己的言行是不是已成為讓另一半喘不過氣來的壓力，甚至，對方變得有些話不敢對你坦言？其實你很在乎另一半的想法，只是目前有些困住，不知道該如何是好？那麼，請你閉上雙眼且靜下心，想著自己和對方的名字並在心中默念或說出問題。接著，依照你的直覺，從以下四張牌卡中選出一張，再觀看裡頭的內容，相信這些指引可以讓你獲得明確的方向。
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選擇牌卡：〈新的局面〉
你的壓力其實來自於對自己的要求唷！曾經歷過人生的高低起伏，且嘗盡人情冷暖的你，很希望另一半或喜歡的人不要如同你一般受到困頓，因此，不斷地叮囑、耳提面命，已經成為你習以為常與對方相處的方式。
這張牌的提示是，開始往好的方向去思考或已具備絕佳的想法。如今的你並不像往昔一樣得以苦痛的方式才能獲得愛和給予對方愛。愛的本源是良善，即使過往的擔心和憂愁仍困擾著你，你仍然可以為自己做最好的安排，而且，對方也感覺到你似乎過於緊繃，若能見到你開始放鬆並為自己著想，相信會比誰都還要開心你的轉變。
迎向個人的轉捩點，讓愛充滿你的心中吧！
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選擇牌卡：〈玩樂的時間〉
你對於自己是個很要求的人，同樣地，你也希望另一半能達到你的標準，但並不是每個人都像你一樣，鞭策自己幾近到嚴格程度。你的伴侶不僅為你擔心，也焦慮自己無法達到你的目標而不安。
現在該是為你們兩人安排旅程的時候，你們的身心需要好好地呼吸和洗滌體內過多的煩憂心緒，到戶外走走，多親近大自然，感染芬多精的氣息和滋養，專注在當下，將不屬於此時此刻的低頻能量帶離體內，放下對自己的苛責對待，你會逐漸發現甚麼對你而言才是最重要的。
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選擇牌卡：〈觀察你的想法〉
還記得你的初衷嗎？當時的你是充滿熱忱和想望，且希望你和你喜歡的人可以共同往理想邁進。這張牌要提醒你，在步向目標的過程中，有時候會遭遇到不如意或讓你感到憂心而陷入負面情緒的狀態中，只不過因為過於聚焦外在環境對你的要求，且基於強烈的責任心，你總想把事情做到盡善盡美，但現在需要你暫停下來，仔細思考和衡量事情的輕重緩急，試著回想起你的初衷，以及想帶給對方的愛是甚麼？而非全面付出與要求，你需要時間和空間來思考下一步該如何走，以及該往哪個方向前進，這樣才不會與另一半陷入膠著，或者兩人漫無目的般過日子唷！
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選擇牌卡：〈友誼〉
哇~你有多久沒跟朋友見面了呢？對你而言，為兩人的未來打拚是一種責任，因為你想將幸福帶給對方，這真的是一件美好的事。然而，記得別忽略了朋友唷！
不論是新舊朋友，你都可以安排時間與他們吃個飯、聊一下近況，或者相互討論一同出遊的行程，有朋友相陪，除了可以讓你獲取新知外，更多的時刻你可以在玩樂和嬉笑間，敞開心胸去迎接朋友傳遞而來的喜樂和溫暖，讓這樣的溫度療癒你，有助於你與另一半的生活充滿多采多姿的能量。
（牌卡提供／《神奇美人魚與海豚指引卡》生命潛能出版）
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