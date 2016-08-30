〈單身拼圖〉由衷的稱讚 捕獲情場浪子
2016-08-30
文／喬思琳
最近因為採訪而認識了一位英俊的衝浪猛男，年輕時他因為比賽，常有機會獲得比基尼正妹的青睞，但和眾多辣妹交往時，卻常不到一、兩年就會因為害怕失去自由而提出分手。讓人驚訝的是，這位情場浪子最近竟然決定結婚，而對象是個長相平凡的普通女孩。
很多人好奇地問他：「你看上她甚麼地方？」
衝浪猛男說：「因為她讓我對自己更有自信，她讓我覺得我是個很棒的男人。」
是因為他很虛榮嗎？我想不是的。當我們跟一個人在一起久了，你會把那個人視為理所當然，對方的付出你不但會視而不見，而且還會忘記他的優點。
想想看，上一次你誇獎你的親密愛人很棒，是甚麼時候的事？
當我問姐妹淘們這個問題時，竟然得到一陣沉默。
包括我自己在內，我其實也想不出來，上一次誇獎對我很重要的人是甚麼時候。大部分的時間我們好像都在抱怨對方的不是，氣他為何不能像別人的男朋友一樣對待我。我們要鮮花浪漫，我們要男人愛我們、寵我們，我們想要很多別的女人擁有的東西，我們失望他們沒有達到我們的期待，然後我們慢慢地忽視對方的付出和當初我們喜歡這個人的理由。
這就像是一杯半滿的水，我們看到了甚麼？是開心杯裡還有一半的水，還是懊惱杯裡的水怎麼沒有滿？
你看事情的角度，鐵定會影響你們的愛情關係，所以下次跟他在一起時，不要忘記你當初喜歡他的原因，誇獎他、謝謝他。你對他的評價，會讓他覺得他是個一無是處的男人，或是他可以變成一個無所不能的超人。
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