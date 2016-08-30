| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 副刊

〈愛情隨堂考〉浪漫氣氛讓你暈船嗎?

2016-08-30

文／佛洛阿德

和情人去遊樂園，你覺得鬼屋裡面很恐怖，不想去玩，偏偏情人很想去鬼屋玩，你會怎樣反應？

A. 直接拒絕，說服戀人去玩別項設施。

B. 假裝不怕，陪情人去玩。

C. 勉為其難答應。

D. 要情人自己去玩，你在外面等待。

〈解析報告〉

選擇A的人

你的自我意識很強，已經被你認定的事情，之後就很難改變想法，因此不太會受到周圍人事物影響。本來就看不上眼的異性，即使兩人約會時的氣氛再浪漫，也無法讓你意亂情迷，你依然清醒得很呢！但是與喜歡的異性約會，即使氛圍並不浪漫，你照樣暈船。

選擇B的人

你的個性溫和體貼，總是為他人著想，是親友認證的好好小姐╱先生。即使和對方沒有觸電的感覺，可是在燈光美、氣氛佳的約會場合裡，你通常會不好意思拒絕對方，尤其周圍還有親友團跟著起鬨要你們在一起，為了顧全大局，不破壞氣氛，你很容易半推半就，答應與對方交往。

選擇C的人

你相當感性，情緒起伏大，當你單身時，若出現異性密集向你發動攻勢，害怕寂寞的你很想身邊有人陪伴，兩人約會時又有羅曼蒂克氣氛來加料，你很容易因此動情，眼睛冒愛心，還搞不清對方個性與背景以及兩人到底合不合得來，就糊裡糊塗沉醉情網。

選擇D的人

你是思路冷靜的人，向來很清楚自己要的是甚麼，不會隨著周圍羅曼蒂克氣氛起舞。沒FU的異性單獨邀約你，若是觀察到對方另有所圖，你會直接婉拒，不讓對方有任何機會製造浪漫，避免尷尬場面，為彼此留餘地。不過對方要是繼續勾勾纏，你將挑明講開。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：〈愛情隨堂考〉浪漫氣氛讓你暈船嗎?


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.