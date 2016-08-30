〈愛情隨堂考〉浪漫氣氛讓你暈船嗎?

2016-08-30

文／佛洛阿德

和情人去遊樂園，你覺得鬼屋裡面很恐怖，不想去玩，偏偏情人很想去鬼屋玩，你會怎樣反應？

A. 直接拒絕，說服戀人去玩別項設施。

B. 假裝不怕，陪情人去玩。

C. 勉為其難答應。

D. 要情人自己去玩，你在外面等待。

〈解析報告〉

選擇A的人

你的自我意識很強，已經被你認定的事情，之後就很難改變想法，因此不太會受到周圍人事物影響。本來就看不上眼的異性，即使兩人約會時的氣氛再浪漫，也無法讓你意亂情迷，你依然清醒得很呢！但是與喜歡的異性約會，即使氛圍並不浪漫，你照樣暈船。

選擇B的人

你的個性溫和體貼，總是為他人著想，是親友認證的好好小姐╱先生。即使和對方沒有觸電的感覺，可是在燈光美、氣氛佳的約會場合裡，你通常會不好意思拒絕對方，尤其周圍還有親友團跟著起鬨要你們在一起，為了顧全大局，不破壞氣氛，你很容易半推半就，答應與對方交往。

選擇C的人

你相當感性，情緒起伏大，當你單身時，若出現異性密集向你發動攻勢，害怕寂寞的你很想身邊有人陪伴，兩人約會時又有羅曼蒂克氣氛來加料，你很容易因此動情，眼睛冒愛心，還搞不清對方個性與背景以及兩人到底合不合得來，就糊裡糊塗沉醉情網。

選擇D的人

你是思路冷靜的人，向來很清楚自己要的是甚麼，不會隨著周圍羅曼蒂克氣氛起舞。沒FU的異性單獨邀約你，若是觀察到對方另有所圖，你會直接婉拒，不讓對方有任何機會製造浪漫，避免尷尬場面，為彼此留餘地。不過對方要是繼續勾勾纏，你將挑明講開。