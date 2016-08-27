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朵朵小語 沉睡與覺醒

2016-08-27

朵朵

向外看的人是沉睡者，向內看的人是覺醒者。

許多心理學家和心靈大師，都說過類似的話。而正讀到這篇小語的你，可以體會這句話的意思嗎？

當你所關注的都是物質的層面，都是他人的想法，你並不真的認識你自己。

唯有當你向內關注心靈的層面，開始了解自己，願意接納自己，懂得好好愛自己，那麼，親愛的，你才算是真正地活著。

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標題：朵朵小語 沉睡與覺醒


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