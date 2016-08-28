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貓收藏 貓的女兒節

2016-08-28

文‧圖 心岱

多前年到京都旅遊，參訪下鴨神社時，意外的遇見了流放娃娃到河川的儀式，這是一年一度日本「女兒節」古老傳統的祭祀。日本在平安時代受到唐朝上巳節（三月三）「送厄船」和「曲水流觴」的風俗影響，初民用泥塑人形，表示將病痛與災難轉移，然後將人形放入河流送走。

這個儀式歷經了「土偶、木偶、草雛、紙雛、布雛」等等材料與時間的變遷，由於工匠、職人精進的手藝，所製作的人偶愈來愈達藝術境界，因此，到了江戶時代，開始有設階梯式的檀台於家中，把裝扮華麗、維妙維肖的娃娃與相關祭品，擺置欣賞，一些王公貴族為彰顯其財力，便相競展示人偶與物件的數量，於三層、五層、七層不斷增加更多奇數的階梯上，以為家中女兒慶祝、祈福。這種習俗後來成為日本女兒節的故事源由，除了娃娃可代代相傳當做豪奢的嫁妝外，這些集服飾、繪畫、雕塑、色彩於一體的人偶，更是作為女兒「儀態、表情、神色」的美學典範。

如今的「女兒節」，除了民間、家庭歡慶外，更是日本三月的觀光節目之一，常見在旅館的大廳有價值千萬的人偶檀台展出，吸引觀光客傾倒在讚賞驚呼中。

當然，如果你發現女兒節竟然還有「迪斯奈」版、甚至是「貓」版，把傳統文化變成現代玩具，那心儀程度必然更是萬分「驚豔」。

我最近所收藏的「貓的女兒節」，除五階的檀台是木製外，十五隻貓偶與八個物件都是瓷器燒製，其高度在1.2 － 2公分內，表情與服飾精緻細膩，真是微縮世界的極致；據說此產品目前已經「絕版」，特公開分享：

最高階：居中的天皇、皇后背後有櫻花屏風，底下則是櫻色鋪墊，兩旁各置燈盞與橘子、櫻花的盆栽。

第四階：獻祭白甜酒的宮廷三女官。兩邊各有「魚形」年糕。

第三階：宮廷樂隊的「五人伴奏」，分別為手持太鼓、大鼓、小鼓、笛子、扇子的樂手。

第二階：高舉白色禮鼎的左右大臣，以及中間恭奉年糕盤的三位大臣。

第一階：司管雜役的隨從並列在兩旁，中間是擺有茶碗與酒曇的紅色方几。

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