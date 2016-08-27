閒話雜貨舖 夏日專屬便利商店書局
MR.R
自從去年一位大學學姊自行創業，在我家附近開了便利店，我就三步五時去往來聊天，要買東西也多半去學姊開的店，有時也順便幫忙顧店。
由於工作常要寫企劃案、文章，夜晚最有靈感，但不開冷氣全身發汗一個字也寫不下去，近年夏天一年比一年熱，一人在家開冷氣電費傷，專程跑咖啡館又累，因此，去年夏天學姊提議不如晚上去她店裡，隨我待多久都行，特別是星期五六晚上，反正我也常寫稿到半夜，她說店裡冷氣二十四小時非開不可，晚上是她的小弟輪班，她叫我帶筆電去店裡，值晚班的小弟進內場補貨時，外面寫稿的我也可順便看店。
於是去年夏天我就常跑去學姊的店，加上和學姊家人本就認識，以前也指導過學姊的小弟功課，店內客人來時小弟就忙他的，店裡較閒或是我工作告一段落，則會和小弟聊天或幫他補補貨，像煮茶葉蛋、熱狗、關東煮這些都不難，而另一項最棒的收穫是便利店內的簡易出版區，就像個微型圖書館，讓我讀遍店裡所有報紙刊物，資訊一網打盡，真的好便利。
另外，我也領教入夜後各種形形色色的客人，一般白天客群為家庭主婦、老人、社區小小孩、上班族……晚上有補習晚歸學生、做生意喝酒喝得醉醺醺的業務來買解酒液，也有燈紅酒綠下生活的女子。記得有次半夜約莫兩點，一對情侶進店裡沒多久就爆出爭吵，女方大哭，男朋友一副很不耐煩的樣子，弄得我和看店小弟也不知所措，幸好後來巡邏員警來，幫忙勸說安慰才平息。便利店的夜晚比白天精采百倍，而看這些人生百態，也激發不少創作靈感。
因為去店內不少次，目前便利店各種招呼語我都耳熟能詳，像是：「歡迎光臨，新鮮麵包兩個八折。」、「瓶裝飲料買一送一！」最好笑的是白天上班我去公司附近同一體系便利店買東西，一聽到門打開的「叮咚」聲，差點忍不住和店員同步喊出：「歡迎光臨！」簡直像被制約的狗，聽見鈴聲就流口水，這算是一種另類影響吧！
學姊的便利店讓我省下冷氣費又提供創作靈感，今年夏天油電雙漲，我想我更要去，就算沒親友開便利店，我覺得便利店不妨多運用，加上愈來愈多店提供好座位，有些還有沙發椅，買飲料就可坐下來休息聊天，比上咖啡館便宜又近，且便利店冷氣多些人一起吹，經濟效益才高，也算是種節能減碳的環保行動，更不枉便利超商向來強調的「便利」之名囉。
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