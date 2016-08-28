2016-08-28

陳証元

晨曦溫柔的灑在河流上，波光粼粼，裝飾著寂寞的街景，那人獨自走在寒冷的巷弄，就算包裹著厚重的大衣，也無法為他的心保暖。

眼前出現一間咖啡館，那人走了進去，店內的燈影昏暗，和河畔的明亮強烈地抵抗著，老闆輕問要喝什麼，那人喃喃的說：「愛情、悲傷和以後。」

幾分鐘後，桌上出現了一杯黑咖啡，那人喝下一口，腦中突然放映著從前，和女友的時光，從曖昧到分手，悲喜交錯，就像這杯咖啡，愈是期待它的甜，愈是嘗到它的苦。

忽然，那人領悟到什麼，隨手丟下紙鈔，便往外頭奔跑；而老闆默默望著那道背影，微笑著，迎接晨曦，收起桌上空了的杯子。