失活可樂罐 波斯隨想
2016-08-27
王慶寧
在雪梨某間咖啡館裡，我偶然認識一位新朋友。這位新朋友要我猜他是哪一國人？我半天也猜不到，朋友失望地嘆口氣，並在一張紙條上寫下斗大的「Persia」字樣！但是我盯著紙條、遍索枯腸後，還是不知道那是什麼國家？朋友於是要我回去google一下，他並且語重心長地說：「希望你google後，會讚嘆地說那是一個偉大的國家！」
和朋友道別後，我立刻好奇地上網搜索Persia到底是哪一國？於是我赫然發現，原來Persia就是波斯，伊朗的別稱。但是朋友為什麼不說「Iran」呢？或許是波斯曾建立橫跨歐亞非的大帝國，朋友希望我能從波斯的歷史光環來瞭解他的國家吧？
就在我陷入沈思之際，我養的波斯貓正巧走了過來，這隻波斯貓見到另一隻美國短毛貓，總是會沒來由地哈氣、伸爪子，貓書是說，波斯貓天性比較自我，甚至有點孤僻，跟其他貓不好相處！我突然聯想到，原來我養的是一隻「伊朗貓」！這下我終於恍然大悟，為什麼波斯貓不喜歡美國短毛貓了！因為伊朗怎麼會喜歡美國呢？
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