朵朵小語 暗影之比要

2016-08-28

朵朵

沒有悲傷來平衡，快樂就會失去意義。

就像山峰是因為山谷而更顯出高度，春天也是有了冬天的寒冷而更令人感覺溫暖。

這個世界的一切都是相對的，如果沒有黑暗，光明也無法單獨存在。

所以，親愛的，接受你自己那些內在的暗影吧，也接受人生中的一切傷痛與失去，是因為那些心路歷程，你才有了一個更深刻的自己。