命運交織的愛情變調 唐鳳遭女友控咬人家暴

2019-01-27

〔記者李欣芳／台北報導〕甫入選美國外交政策期刊「全球百大思想家」的行政院跨性別政務委員唐鳳，去年因與交往逾10年的女友口角，被控咬打對方，女友提告家暴傷害罪。唐鳳昨透過辦公室表示「沒有回應」；行政院表示，唐鳳已委請律師處理官司的問題。

唐鳳委律師處理官司 不回應私事

唐鳳的Ｋ姓女友去年下半年陸續在私人臉書貼文「若有人莫名其妙宣稱是我的另一半，或宣稱曾與我簽署與婚姻內容相關的契約或協議書，或使旁人誤以為該人有資格干涉我的決定、職業甚至隱私，皆與事實不符」，口吻堅決的態度，透露出與唐鳳感情生變。

本月24日Ｋ女點名唐鳳「不可干涉我的人際關係」，要求任何人未經她同意，不得蒐集其個資轉告唐鳳。

唐鳳從小就是天才兒童，16歲自創電腦公司，35歲獲蔡政府重用，出任行政院數位政委，是全球首位跨性別部長。平日中性打扮的唐鳳，曾說一直清楚知道自己就是女生，曾在媒體專訪讚美另一半，說已和對方同居，彼此充分了解對方，是命運交織的感覺，還一起養了2貓7狗。

據悉，唐鳳出任政委後公務繁忙，開始與女友發生摩擦，嚴重衝突的關鍵是在去年5月，女友疑想看唐的手機，雙方先口角進而拉扯，過程中唐咬了對方一口、還推了一把，造成對方腳傷。女方事後驗傷，去年底提告。

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