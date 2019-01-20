女會計掏空公款2．3億買包 判4年8個月

2019-01-20

〔記者許國楨／台中報導〕歐洲最大自行車商在台分公司女會計劉方婷，仗著老闆信任，利用掌管公司帳戶的職權，4年內竟掏空公款高達2億3千萬元，全敗在動輒百萬起跳的愛馬仕名牌包與精品，多達800多件，事發後投案，台中地院依業務侵占罪將劉女判刑4年8個月，以及賠償公司1億7724萬餘元。

Accell集團是荷蘭上市公司，也是歐洲最大自行車商，主打高價車款，在台分公司直至105年初才因付不出給廠商的款項，查帳後驚覺資產被掏空。檢調獲報調查時，劉女投案，供稱贓款全用來買精品，她甚至跟檢察官講明，會盜款買包的動機就只是「喜歡、想買」。

檢調當初追查贓款流向，發現劉女光是網購精品就花了上億元，鎖定超高價的愛馬仕（Hermes）狂掃貨，還大量購買百貨公司禮券血拼卡地亞（Cartier）、loewe等名牌，總數達800件以上，成為多家精品超級VIP。

檢調追查，月薪4萬5千元的劉女負責記帳、支付貨款、薪資及製作相關財務報表等工作，卻利用公司對她的信任，4年內陸續將公司銀行帳戶內2億3919萬餘元轉到自己戶頭，還分25次將贓款275萬餘元匯入廖姓丈夫戶頭，用來支付廖名下的房貸及信用卡消費，以及分63次把一千多萬元贓款匯入廖姓小姑戶頭，幫廖女付購屋款；檢方認為廖男、廖女涉案證據不足，僅將劉女起訴。

該公司也對劉女3人提起民事賠償1億8236萬餘元，法官認為廖男和廖女不可能對自己戶頭來路不明的鉅額款項毫不知情，認定兩人應與劉女共同負擔侵權責任，經扣除變賣名牌包等價金，昨判劉女賠償1億7724萬餘元、廖男連帶賠償其中175萬餘元、廖女連帶賠償其中1270萬餘元。

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