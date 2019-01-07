「我被叔叔碰了」女童住院竟遭大叔玷汙

2019-01-07

〔記者吳政峰／台北報導〕12歲女童小夢（化名）與母親同居人的郭姓弟弟是忘年之交，經常一同出遊，未料郭男竟吃定她懵懂無知，多次性侵，其中一次更趁著她患盲腸炎住院予以染指，小夢全程閉眼緊握拳頭，隱忍到結束才向媽媽訴苦「我被叔叔碰了」，高等法院依妨害性自主罪判郭男6年徒刑，最高法院日前維持見解，全案確定。

2015年間，郭男到哥哥住處借住，因而認識當年12歲的小夢，常對她噓寒問暖，關心呵護，暖男形象讓未經世事的小夢頗有好感，兩人越走越近，出遊還會勾手，未料，郭男內心疑有戀童傾向，覬覦小夢。

同年12月，郭男兩度趁小夢起床盥洗完畢，在房間將她推倒在地，予以性侵，小夢感到害怕不舒服，卻不敢呼救，只好皺著眉頭了事；兩個星期後，兩人一起跨年，郭男三度性侵小夢得逞。

完事沒多久，小夢得了盲腸炎，住進兒童醫院診療，郭男主動請纓擔任照護，實則心懷不軌，晚間11時許，病房燈光昏暗之際，郭男不顧小夢身體不適，在她和母親講完電話後，竟問「要不要做？」小夢拒絕，但郭男無視她的不願意，以一句「沒關係」，在病床上性侵小夢，小夢覺得遭到屈辱，只好閉眼握拳吞忍，10分鐘後，小夢母親覺得郭男照顧到太晚，懷疑兩人不單純，打給小夢質問，她趕緊向媽媽說「我被叔叔碰了」，全案爆發。

情境照

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/