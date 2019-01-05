2019-01-05

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第108000002期大樂透，頭獎摃龜，獎金1.03億元累入下期。昨晚第108000004期今彩539，頭獎同樣摃龜。昨晚第108000004期雙贏彩，頭獎1注中獎，可得獎金1500萬元，獎落桃園市蘆竹區大竹路443號「吉明商行」。

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