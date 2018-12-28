最年輕鄉代主席販毒 就職2天 解職重判入獄

2018-12-28

〔記者張文川、邱芷柔／綜合報導〕無黨籍的32歲屏東縣竹田鄉鄉民代表吳定軒，4年前2度與陳姓毒販合作，從台灣以郵寄或託人夾帶的方式，走私安非他命至澳洲，獲利70萬元，吳定軒25日剛宣誓就職並當選鄉代會主席，昨就被最高法院依販賣二級毒品罪判刑12年8月定讞，須入獄。

澳洲和台灣警方在2014、2105年間，相繼查獲郵包走私安毒，以及旅客夾帶安毒企圖闖關至澳洲的案件，幕後首腦綽號「虎哥」的陳建銘（判刑12年定讞）落網後，在押期間咬出毒品來源是竹田鄉民代表吳定軒，高雄地檢署偵結起訴。

判決指出，陳建銘欲走私毒品至澳洲，遂向吳定軒訂購安毒，談妥等到陳將毒品賣給澳洲買家後，再和吳分配利潤；吳在2014年11月13日、隔年1月21月先後向陳、陳的女友林尹寧（判刑4年半定讞）收取各35萬元的購毒款。

吳定軒於11月至隔年1月間，3度將安毒裝在紙袋、禮盒內交給陳、林2人，陳將毒品裝在行李箱找車手夾帶出境，再另以郵寄包裹寄送毒郵包至澳洲，2次闖闖都未通過通關查驗，各被起獲7786克、550克安毒。

一審認定吳定軒1月21日的交款、交貨構成販毒罪，判刑8年，但11月13日部分判無罪；二審改認定都構成販毒，依2次販賣二級毒品罪，合併應執行12年8月。

吳上訴三審，最高法院認為二審已詳述證據判斷理由，駁回上訴全案定讞。

吳定軒是竹田鄉史上「最年輕的主席」，由於吳犯案時是鄉民代表，也是現任鄉代，法院已通知檢方啟動防逃。吳定軒就職2天即喪失鄉民代表資格，屏東縣政府表示，鄉代缺額將由竹田第一選區利國安遞補，擇日舉辦鄉代會主席補選。

地方鄉親指出，吳定軒平常以保時捷代步，作風低調，鮮少在公開活動場合露臉，不清楚他經營什麼事業，不過有知情人士透露，他早晚會出事，只是大家心照不宣。

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