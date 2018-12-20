「司法話題」遇黨產 公投案 北高行裁定怪怪的

2018-12-20

〔記者吳政峰／台北報導〕在行政訴訟案中，裁准停止執行的機率微乎其微，但近來台北高等行政法院遇到敏感案件卻頻頻裁准，到了最高行政法院常被打臉糾正，而細看這些案件類型，多屬黨產、公投、中廣等政治性案件，由法官組成的司改團體「法官反轉司法群策會」即批評，不要輕忽黨國幽靈仍徘徊在司法體系上空的嚴重性。

遇到敏感政治性案件 頻頻裁准

去年NCC以廢除「遏制匪播」政策為由，收回中廣的金雞母「寶島網」與「音樂網」兩頻道，中廣向北高行聲請停止執行，主張若核准廢除兩網，恐影響員工的生計與公司營運，造成不可回復的損害，獲北高行裁准，經NCC抗告，最高行認為中廣並未具體說明不停止執行會造成哪些損害，且收回頻道與公益有關，裁改廢棄原裁定。

此外，黨產會認定中投與欣裕台股權是國民黨直接掌控，凍結其資產，兩公司向北高行聲請停止執行，北高行審理裁准指出，如果本案訴訟確定前就准許黨產移至國庫，萬一最後黨產會敗訴，反可能衍生更加複雜的法律關係，國家將面臨不必要的爭訟與金錢支出。案經黨產會抗告，最高行指出，認定為附隨組織與國民黨取得兩公司股權間沒有必然關係，原裁定有誤，予以廢棄。

無獨有偶，多間公司被黨產會認定是國民黨的附隨組織，國民黨不服，向北高行聲請停止訴訟，北高行裁准指出，以監察院已向大法官聲請「黨產條例」釋憲為由，認為應等解釋文出來後才能續行審理。經黨產會抗告，最高行批評，北高行未提出黨產條例哪裡違憲，也沒向大法官聲請釋憲，僅單純因監院有提釋憲案就停止訴訟，要件不符，裁改廢棄。

「以核養綠」公投領銜人黃士修因連署人數有疑慮，向中選會補件被拒絕，改向北高行聲請定暫時狀態假處分，北高行以「公投提案以通過為原則，不通過為例外」為由，認定法規確給予補正的設計，予以裁准，經中選會抗告，最高行指公投案已公告成立，黃的權利已獲得保障，自然就沒有給予「暫時」保護的必要，因而廢棄原裁定。

而引爆法轉司不滿，直言若不積極面對，轉型正義恐停擺的案件，就是日前婦聯會被黨產會認定為附隨組織，北高行認為恐造成不可回復的損害，裁准停止執行。經抗告，最高行認為「認定附隨組織」不等於「禁止處分財產」，廢棄北高行的裁定，等同重重打了北高行一巴掌。

近來北高行裁定被廢棄案例

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