恐怖！跟蹤女大生3週 痴漢潛校園揮刀

2018-11-30

亮刀恫嚇：不要惹我

〔記者張瑞楨、蘇孟娟／台中報導〕有重傷害等前科的56歲范姓男子，疑迷戀一名女大生，近3週來持續跟蹤就讀國立中興大學的陳姓大二女學生，昨天進入校園「堵人」時，一名老師撞見他戴安全帽從廁所走出來，感覺「怪怪的」，質問為何進校園？范男試圖逃跑，接著掏出美工刀邊揮舞邊恫嚇「不要惹我」，幸被施工廠商人員及師生合力攔阻，報警將他制伏。

全系啟動警戒奏功

警方調查，陳姓女大生22日就曾報案，表示有陌生中年男子無故跟蹤她2、3次，對方一再在校園內外尾隨她，當她發覺不太對，想報案或打電話求助，中年男即迅速離開，沒跟到宿舍來。警方調閱監視器，發現確有男子尾隨她，雖畫面模糊，經過濾後仍鎖定尾隨男子疑是范男，查出他以打零工維生，警方通報學校教官留意。

昨天近午11時40分左右，范男又進入校內，可能想趁陳女下課後跟蹤她，被一名老師發現他舉止怪異，質問「你不是本校的師生，到校內做什麼？」范突然情緒失控，掏出美工刀揮舞，學校警衛報警，員警趕來逮人，范的右手掌被自己的美工刀割傷。

范男被帶回警局後，行使緘默權或避重就輕，依恐嚇罪送辦。

興大師生合力逮人

發現犯嫌並協助壓制的興大老師說，范男跟蹤系上學生近3週，學生曾拍下照片跟系上報備，系上師生都看過，已有警覺，昨天撞見他頭戴安全帽從系館廁所步出，隨即提高警覺，當下詢問，范男未答跑開，他追上去時，范男亮出美工刀恫嚇，他當下沒想太多，繼續追人，幸有施工廠商及路過學生加入攔人陣容，合力化解危機；教師受訪說，保護學生安全是他該做的事。

校方呼籲學生提高警覺，遇可疑人士立即通報駐警隊、教官室或師長，並儘量結伴而行。

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