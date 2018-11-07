小三父喪 他扮準女婿助念 外遇夫贈車、月給妻5萬贖罪

2018-11-07

〔記者王定傳／新北報導〕已婚的翁姓男子與鄭姓女事業夥伴偷情，還以準女婿身分幫鄭女往生的父親助念，姦情曝光後，翁男自覺愧對妻子，賣房籌了1100萬元，扣除貸款後，把剩餘200萬交給妻子，並附贈一台價值190萬元的賓士汽車，另約定未來30年，按月給妻子5萬元，偷情代價超過2000萬；元配另向小三求償，新北地院法官審理後也判鄭女須賠慰撫金50萬！

翁妻提訴指出，她早在2010年間就發現兩人偷情，丈夫為挽回婚姻寫信道歉、簽協議書，保證不再犯，加上婆婆道歉，鄭女也答應不再往來，她才選擇繼續維持婚姻。

偷情代價超過2000萬

不料，翁、鄭兩人後來在單車活動再次相遇。2016年，鄭女更花錢請有資訊專長的翁男，協助維護她公司的資訊系統及教育訓練，兩人因而舊情復燃，除相約騎單車、跑步，還常高調在臉書打卡、曬恩愛、互稱寶貝，鄭女甚至以男友、準女婿身分介紹翁男給父母認識。

翁妻還發現，去年8月，鄭父車禍住院，丈夫以至親名義陪同進入加護病房探視，甚至在鄭父往生後協助念經文；同年10月，她因發現兩人談情說愛內容，驚覺自己被蒙在鼓裡，向鄭女求償200萬元。

小三須賠償元配50萬

翁男坦言與鄭女偷情、發生性行為，並簽下自白書表示：「願意努力彌補和贖罪，把名下財產所得全數給予妻子。」他事後確實依約履行，變賣房產、贈與賓士車，還同意按月給付5萬元，期限30年。

但鄭女否認，聲稱與翁男因工作關係一起出國，不是約會也沒發生性行為，雖於通訊軟體中有親密稱謂，但僅止於此，且翁妻已從翁男手中獲得超過2000萬元補償，不應再對共同侵權行為人求償。

由於翁男出庭坦承出軌，LINE對話又顯示翁、鄭兩人在起床後及睡前會互道「寶貝、愛你」，法官因而判定兩人已侵害翁妻配偶權；至於翁男賣房給車、按月給5萬等，法官以夫妻間的財產分配及生活所需填補，無法證明都是賠償為由，駁回鄭女「共同侵權行為人已賠」之抗辯。