不爽靈肉價僅1300 熟女搞倒應召站

2018-11-07

私下交易 與老鴇大打出手

〔記者王捷／台南報導〕台南32歲熟女綺綺付不出房租，於是到應召站下海賺生活費，不過她認為女雞頭凱凱開價太低，每次只能拿1300元，於是打破「行規」，與客人私下加碼交易，凱凱得知大怒，兩人大打出手，綺綺憤而玉石俱焚，到警局指控應召站強迫賣淫，應召站被搗破，警方將女雞頭依妨害風化罪嫌送辦，馬夫連同綺綺也被依社維法開罰。

綺綺湊不出房租2萬元，上月找上女雞頭凱凱，想到空中應召站當短期應召女，凱凱看過綺綺的照片後，覺得她年紀大，沒有姿色、服務項目又不多，也無法接受無套性交易，所以開出底價1300元，讓綺綺來上班。

玉石俱焚 報案謊稱被強迫

綺綺很不滿，認為以前打零工一次也能收2000或2500元，1300元實在太低，但凱凱解釋，這就是目前台南的價碼，20幾歲的年輕小姐，頂多底價2300元，並分析自己接單做，會遇到不能預測的危險，客源也不穩，投靠應召站雖然錢比較少，但是比較安全。

老鴇到案 以為起因是打架

綺綺被說服後開始上班，她才上班3天，卻嫌只有8個客人太少，於是私自留下客人資料，遇到喜歡的客人，就私下加碼收錢接無套性交易，不喜歡的就稱有梅毒不接，讓凱凱不斷收到投訴，後來凱凱不願替綺綺安排客人，2人起口角，綺綺還偷拍凱凱的照片與車牌，凱凱發現後，2人大打出手，綺綺憤而到警所報案。

反指熟女姿色差還猛抱怨

綺綺到警所哭訴遭強迫賣淫，警方循線逮到凱凱及馬夫，凱凱到警所後，還以為是因上次打架鬧到警所，沒想到是綺綺報案，氣得將所有資料都抖出來，喊冤指綺綺主動來上班，姿色不好還嫌客人少，由於接客的LINE對話顯示， 綺綺是依指示去指定地點應召，警方釐清沒有強迫賣淫，將凱凱依妨害風化罪嫌移送法辦。