防逃趨嚴 交保要犯戴電子腳鐐監控

2018-11-02

立院司委會初審通過

〔記者謝君臨、黃欣柏／台北報導〕立法院司法委員會昨審查刑事訴訟法修正草案，針對社會關注的防逃機制，初審通過諸多措施，包括判決確定後，檢方於必要時，可在收到法院相關卷宗前核發執行命令，只要被判逾2年徒刑且有逃亡之虞，檢方得逕行拘提並限制住居；至於偵查或審理中未被羈押的被告，也新增需接受科技監控、禁止處分特定財產等4項新措施，避免要犯利用現行法規漏洞逍遙法外或潛逃境外。

為防止未被羈押的被告在法院判決有罪後落跑，立院昨初審通過的相關措施，在門檻方面，只要被告判逾2年徒刑、有逃亡之虞，檢察官就可逕行拘提並限制住居，相較於舊法需5年以上徒刑，新法更為嚴格。

判逾2年刑 可逕行拘提

此外，針對偵查或審理中未被羈押的被告，立院也初審通過4項新措施，條文明定，法院許可停止羈押時，可要求被告於一段期間內，向檢察官、法官或指定之機關報到，另需接受如電子腳鐐等適當的科技監控，且未經許可不得離開特定區域及處分特定財產，還需交付護照、旅行文件或通知主管機關不予核發。

現行防逃機制被立委批評是「石器時代」的制度，法官裁定被告定時向派出所報到，但派出所不具防逃機具、設備，被告仍有潛逃風險，希望儘速三讀通過。

另在人權保護方面，初審也通過執法人員拘提、逮捕或解送被告時可使用戒具，但如對方沒有脫逃或自殺等行為，為兼顧人格尊嚴，不得使用；上訴期間從10天延長至20天等。此外，條文修正上也將舊律中的「推事」一詞改為憲法用語「法官」，並將檢 察機關「去法院化」。

司法院秘書長呂太郎表示，本次修法囊括法官「正名」、兩公約的人權保障、強化防逃機制等，頗具意義。