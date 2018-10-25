遏止拉K祭刑罰 法務部推三振條款

2018-10-25

〔記者吳政峰／台北報導〕遏止拉K歪風，法務部推「三振條款」！根據現行「毒品危害防制條例」，施用三、四級毒品者，只須繳付罰鍰及接受講習課程，不會被科以刑責，致拉K等吸毒案件居高不下，有鑑於此，法務部擬修正草案，訂定吸食三、四級毒品被查獲3次以上，最重得面臨1年徒刑；修正案預計近日公告，聽取外界意見後再送立法院審議。

針對吸食三、四級毒品

法務部官員指出，目前施用或持有少量K他命、喵喵、火狐狸等三、四級毒品被逮，只需接受4到8小時毒品危害講習課程及1到5萬元罰鍰，部分毒蟲看準自己名下沒財產，國家拿他沒辦法，以一句「我沒錢」讓官方沒轍，也使相關罰則形同虛設，因此法務部研議新的毒品處遇方式填補漏洞。

修正案採「恩威並施」

本件修正案採「恩威並施」方式，未來首次或第二次施用三、四級毒品者，只要參加講習而不用繳納罰鍰，除非未完成講習，才會被裁罰2到10萬元，等於放寬門檻。但另一方面，若被查獲3次（含）以上，將給予4個月多元戒癮計畫，方式包括法治教育、住院治療等，若違反戒癮計畫，當事人將被科以刑責，最重可處1年徒刑、併科最高10萬元罰金。

此外，目前檢察官若要給予吸食一、二級毒品者緩起訴處分，依法必須要求當事人強制接受戒癮，但其中有些人可能初次施用就被抓，卻得被迫進行「美沙冬」等替代藥物療程，被部分法、學界人士質疑太死板、無彈性。對此，法務部也根據醫、學、法等各界意見擬出「多元處遇模式」，未來緩起訴附加條件除了強制戒癮，也包括寫悔過書、提供義務勞務、接受心理輔導等。

據法務部統計，施用三、四級毒品的罰鍰繳納率，2010年前約有5成，之後每況愈下，到2016年只剩11.15%，去年更下探9.62%，法務部研判原因在於三、四級毒品吸食者年紀較輕，名下經常無財產可供執行，讓他們有恃無恐。

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