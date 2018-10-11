班對雙載闖紅燈 撞車1傷1命危

2018-10-11

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國立宜蘭高商王姓男學生，昨天騎機車載著同班陳姓女友，疑因闖紅燈撞上小客車，因撞擊力道猛烈（見圖，記者林敬倫翻攝），不但機車碎裂起火，情侶倆也當場噴飛墜地，其中王男一度失去生命跡象，經搶救仍陷昏迷，陳女與小客車上乘客也都受傷，幸無生命危險。

警方調查，這起車禍發生在昨天上午11時許，當時18歲王男騎機車載著17歲陳女行經宜蘭市環市東路與黎明路口，攔腰撞上54歲何男駕駛的小客車，由於撞擊力道強大，王男與陳女當場被噴飛，轉了一圈後重摔在地，破裂的機車車頭還一度冒煙起火，所幸附近民眾拿出滅火器協助滅火，火勢才未擴大。

警、消到場時，王男已無生命跡象，經CPR搶救才恢復心跳，但昏迷指數僅剩下3；坐在後座的陳女手腳、腰部受傷，意識清楚，目前還在醫院休養，為了避免影響陳女情緒，家人與朋友仍不敢告知她男友的情況。

小客車何姓駕駛雖未受傷，但坐在副駕駛座的26歲女兒頭部挫傷，所幸沒有生命危險；何男告訴警方，當時他開車從黎明路出來，燈號是綠燈，才出路口就被機車撞上。

警方指出，何男酒測值為0，王男酒測值需待抽血釐清。根據何的行車記錄器畫面，初判是王男闖紅燈釀禍，詳細案發原因有待調查。