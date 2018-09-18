司法話題》學者籲 擴充警方辦案權限

2018-09-18

〔記者王冠仁、姚岳宏／台北報導〕「調度司法警察條例」廢除與否引發關注，有人認為若要有效打擊犯罪，檢方確實需要指揮警方，但也有人認為，檢警呈現「檢強警弱」趨勢，廢除此條例並無實質意義，有學者則指此條例讓警方「綁手綁腳」，且警方辦案技巧並不輸檢察官，憑什麼都是檢察官說了算？應擴充警方辦案權限。

調度條例讓警方「綁手綁腳」

文化大學法律系教授謝榮堂指出，「調度司法警察條例」與「懲治叛亂條例」、「懲治盜匪條例」都是戒嚴時期的產物，後兩者目前都已廢除，卻獨留「調度司法警察條例」，在民主社會中十分不合理。

謝榮堂認為，刑事訴訟法中已將檢警關係規定清楚，檢方雖是犯罪「偵查主體」，但實務上，不少檢察官辦案技巧並不如警方，應讓檢警各司其職，否則此條例恐讓檢方有濫用公權力之虞。

一名資深刑警說，不少專案都要求犯嫌遭檢方聲押才算「有分數」，平常也有向檢察官聲請搜索票等需求，警界普遍有「檢察官得罪不起」的共識。

檢方指揮辦案時，常發生與警方意見相左的情況，例如，曾發生女子遭性侵，女子堅稱惡狼身上有她留下的重要跡證，警方建議檢察官應「強制採驗」，檢察官卻拒絕受理，指示函送即可，此惡狼逍遙法外後，還傳簡訊恐嚇她，讓她惶惶不可終日。

至於群眾滋擾事件時，也常發生警方強勢逮人，檢察官不認同，最後只能放人依社維法裁處。