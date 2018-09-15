夫熊抱打工妹 妻袒護竟反控勒索

2018-09-15

〔記者王宣晴／新北報導〕女大生小琪（化名）為了分擔家計，前年起到新北市新莊區一家洗衣店打工，不料期間屢遭蔡姓熟客性騷擾，日前她獨自顧店時又被蔡從後方熊抱、摟腰，終於忍無可忍提告，不料蔡男本人承認犯行，蔡妻卻出面護夫，反控小琪家屬要求拿錢「壓壓驚」，並揚言將對小琪家屬提告恐嚇。

警方調查，20歲的小琪身材嬌小、長相甜美，在洗衣店打工期間多次遭39歲蔡男性騷擾，2個月前她獨自在倉庫整理物品時，又被蔡男襲胸，讓她難過地找高姓老闆泣訴，無奈現場沒裝監視器，難以舉證，最後老闆只能先將物品移出倉庫，避免員工再被騷擾，無法進一步追究。

女大生屢遭騷擾

本月12日下午3點，蔡男又戴著口罩走進洗衣店，見小琪獨自看店，先以送洗床包為由降低小琪戒心，再趁機熊抱，並將她攔腰抱起，小琪終於忍無可忍，事後在老闆及家人陪同下，持監視器畫面報警提告。

蔡男到案坦承犯行，被警方依違反「性騷擾防治法」送辦，高姓老闆另將監視器畫面公布在臉書社團，提醒民眾小心，沒想到蔡男妻子事後接受媒體訪問，堅稱只是一般碰觸，甚至反指小琪家屬曾打電話要求拿錢「壓壓驚」，揚言提告恐嚇。

對於蔡妻說法，高姓老闆看不下去，昨在臉書上痛批「有這種老婆就會寵出這種色狼老公！」他透露，小琪父親已60多歲，母親是中籍配偶，夫婦倆得知女兒被性騷擾時根本不知所措，怎麼可能跟他們勒索，未來若蔡妻提告，會幫忙家屬反控誣告。