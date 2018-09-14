騙綁匪「鬧著玩」 女學生機智脫困

2018-09-14

〔記者王宣晴／新北報導〕女學生遭惡徒隨機擄走，卻冷靜機智、臨危不亂，讓她得以全身而退！

18歲林姓護專女學生前天中午在新北市三芝山區租屋處附近，遭一男子持球棒痛毆後拖上車，逼問林女提款卡密碼，警方獲報從作案車輛的車主打了追蹤電話給歹徒，女學生從歹徒慌張的表情研判他已被警方鎖定，為了卸下歹徒心防，女學生反而打電話向友人說：「我很平安，我們只是在鬧著玩」；並對歹徒說，「這樣警察就不會抓你了」，女學生被丟包在基隆八堵國小，她負傷獨自搭乘計程車返校向教官求救，警方已鎖定歹徒身分，正積極緝捕嫌犯，以釐清相關案情。

女遭痛毆拖上車 逼問密碼

前天中午12點，林姓護專女學生送友人搭計程車後，獨自走山路回租屋處，行經宋江橋時卻遭不明男子持球棒毆傷，隨後被拖上一輛黑色轎車，附近學生聽到呼救聲，趕緊報案。歹徒載著女學生往基隆方向，途中在山區繼續痛毆女學生，逼問提款卡密碼。

打電話報平安 卸下歹徒心防

警方獲報調查，鎖定擄人車輛，聯絡到住在新北市土城的唐姓女車主，才知車子是由唐女年約40歲的男友使用。而當歹徒逼問到提款卡密碼後，隨即接到女友來電，表示警方已鎖定他犯案。

女學生見歹徒神情慌張，靈機一動問歹徒姓名及電話，並說：「我跟朋友報平安，說我們只是在鬧著玩，這樣警察就不會抓你了」，對方信以為真，交出資料。女學生當著歹徒的面打電話給友人報平安，歹徒便將女學生繼續載到基隆，並丟包到八堵國小對面的公車站牌，隨後駕車離去。

半路被丟包 負傷向教官求救

女學生獲釋後，負傷搭計程車回到學校，向教官求救，前往警局報案。她向警方表示，自己不認識歹徒，因歹徒車速很快，她無法開車門跳車逃離。

警方表示，女學生頭部、背部、左腳有多處毆打傷痕，但並沒有財損，手機、提款卡及身上現金都未遭搶。