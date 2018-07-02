司法話題》以詐欺、侵占之名興訟 佔濫訴最大宗

2018-07-02

〔記者楊國文／台北報導〕濫訴案件居高不下，時常讓司法機關忙得人仰馬翻，依法務部統計指出，全國各地檢署受理告訴、告發案件，其起訴及緩起訴的合計比率，自2014年至2016年，分別只有15.6％、14％和14.5％，可見得有相當比例是濫訴案件。

法務部指出，濫訴案件大致可分為三大類，首先，是高頻率申告案件。此類案件特點是經常、反覆提出告訴，或就已分案或結案的同一事實，一再重複提告。

其次，明顯事證不清案件。此類案件是提告內容空泛、顯無犯罪事證、所訴與犯罪無關，或依經驗、論理法則都顯不可能構成犯罪。

最後一種是假性財產犯罪案件。即以詐欺、侵占、背信等罪名提出告訴，但事實上是屬於私權爭執的民事事件，且告訴人提告目的，在於利用檢察官的偵查作為，迫使被告出面解決私權糾紛，即俗稱的「以刑逼民」手段。

值得一提的是，此類案件不少，不僅刑事程序因此遭到濫用，檢察官受理此類案件後，明知是假性財產犯罪案，也要走完相關偵查流程，如傳喚兩造請其和解，或請他們另覓民事途徑解決，都耗費不少精力及司法資源。

法務部指出，濫訴案件中以「假性財產犯罪案件」為大宗，如統計2010年至2014年各地檢署新收的告訴、告發總案件數，其中，申告罪名為詐欺、侵占者，合計即佔3成4之多。