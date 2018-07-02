司法話題》法部將對濫訴開鍘 4地檢成立「立案審查中心」

2018-07-02

〔記者楊國文、吳政峰／台北報導〕有鑑於濫訴情形嚴重，司法院日前已提出「民事訴訟法」修正草案，擬對惡意濫訴行為處最高12萬元罰鍰，而法務部近期也要祭出新制，8月底起將在新北等4個地檢署成立「立案審查中心」，由專股專人負責篩選、處理濫訴案，同時規劃「有條件的刑事訴訟有償制」，研議對刑事濫訴者收費。

民眾告訴、告發案 近7成不起訴

據法務部統計，2014到2016年間，全國各地檢署的被告起訴率均在42％左右，但由民眾主動告訴或告發的案件，起訴率卻僅有13％到15％間，是總體起訴率的3分之1；此外該3年各地檢署的總體不起訴率約在32％到34％間，但民眾告訴、告發的案件，不起訴率卻高達66％到69％，足足多出1倍，顯示濫訴嚴重，已排擠到有限的司法資源。

另據司法院統計，全國各級法院每年新收超過300萬起案件，其中約85％是民事案件，若以每案2位當事人「保守」估算，每年至少就有600萬人次需要透過法院協助處理糾紛，國人愛打官司的程度可見一斑。

去年司法改革國是會議就曾討論濫訴問題，雖然最後並未做成結論，但司法院仍十分重視，6月初提出「民事訴訟法」修正草案，明訂若原告是基於惡意而重複性提起民事訴訟，法院最高將可對原告及其委任律師各處12萬元罰鍰，草案預計近期送入立法院審議。

主任檢座率數檢辦案 試行1年

法務部則研擬效法法院的「審查庭」制度，今年8月29日起將在新北、桃園、台中及橋頭地檢署試辦「立案審查中心」，由一名主任檢察官帶領數名檢察官、檢事官，專責處理、過濾濫訴案件，預計試辦1年，將視試辦成效來決定是否擴大推行。

刑事濫訴者 法部研擬收費

此外，法務部也參考德、日立法例，初步規劃「有條件的刑事訴訟有償制」，未來故意或重大過失的不實刑事告訴、告發與假性財產犯罪案，經不起訴處分確定後，檢方將可對告訴人、告發人酌收費用，但因有部分法界人士質疑此舉恐損害人民訴訟權，法務部強調，將會持續蒐集外國立法例來進行妥慎研議。此外，法務部也研議採取調解先行，將多數微罪案件導向民事或其他紛爭解決方式。