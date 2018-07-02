男護理師是「攝」狼 偷拍10同事更衣3個月

2018-07-02

在醫院更衣室裝針孔

〔記者王善嬿、曾迺強、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市天主教聖馬爾定醫院22歲馬姓男護理師，涉嫌在醫院某護理站內的更衣室、廁所等處裝設針孔偷拍，時間長達3個月，警方大前天查扣針孔攝影機、硬碟與影片等證物，估計至少有10人遭偷拍，不排除也有實習學生受害，馬坦承犯行並供稱純供自己欣賞，全案依妨害秘密罪嫌送辦。

嫌犯︰偷拍純供自己欣賞

聖馬爾定醫院主任秘書蔡有築表示，馬某任職2年多，6月29日犯行曝光當天就將他解僱，另派員陪同被害人報案及提供心理輔導，全案依法究責，近日會完成清查院內所有空間，避免再有偷拍情事。

記憶卡沖馬桶企圖滅證

警方調查，馬男在護理師使用的更衣室、廁所裝設針孔攝影機，3個月來都沒被發現，一直到上週五，有女護理師察覺馬男形跡鬼祟，好像在調整鏡頭，通報院方報警，馬男見東窗事發，疑似意圖滅證，當場將針孔攝影機記憶卡丟進馬桶沖掉，員警趕抵醫院僅扣得攝影機。

警方到馬男在嘉市租屋處搜索，查扣硬碟等證物，正過濾錄影畫面，逐一通知被害人指認並釐清案情；馬男外表文靜，工作上無特別突出或不佳，同事得知他涉案都覺得意外。

偷拍者有性心理偏差

中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆說，偷窺者有性心理偏差，可能喜歡觀賞情色影片的偷拍系列，藉此得到刺激與心理滿足感，現實中若起心動念且付諸行動成功，將得到勝利感與滿足感，這與工作是否認真無關；由於針孔攝影機在拍攝中會釋放微弱電波，建議添購「無線電波偵測器」，定期檢查職場空間，讓員工安心工作。