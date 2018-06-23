抄漫畫家蕭言中作品 判刑8月還要賠300萬

2018-06-23

〔記者陳慰慈／新北報導〕漫畫家蕭言中創作的「The Moment」系列漫畫，被自稱行銷專家的賈釗抄襲，組成「The Mouse」系列廣告的廣告文案，還做成收藏卡販售，刑事部分，賈釗一審被判刑8月，智慧財產法院昨判賈釗須賠償蕭300萬元。

蕭言中指控，2013年8月在中國北京舉辦「The Moment蕭言中作品展」，賈釗未經同意及授權，竟以滑鼠重繪、臨摹，僅稍作局部修飾，並將他撰寫的文字創作，改寫組成一篇「The Mouse」系列廣告的廣告文案，貼在「Angel TALK 法國軟麵包專賣店」臉書專頁，搭配賈釗個人照。

賈釗拿不出授權敗訴

此外，賈釗還將抄襲的動物角色，印製成可著色的餐巾紙，在台南市一家書店供顧客使用，並將畫作裱框展覽，另印製成收藏卡，每張要價5000元，嚴重侵權。

賈釗供稱，2013年曾與蕭言中合作，經蕭授權他一切行銷手法，並同意重製改作，他才模仿改作「The Mouse」系列動物角色漫畫，行為應屬著作權法的改作非重製，要求駁回請求。

法官認為，賈釗曾在「Angel TALK 法國軟麵包專賣店」臉書貼文：「我要新聞大一點，我再紅一點…我是專業的事件行銷人員」、「我從沒否認過我是模仿蕭老師」等漠視著作權法的言論，且對經蕭言中授權未提出舉證等，判蕭勝訴。

另外，臉書專頁所有權人畢女須連帶賠償其中的30萬元，侵權作品均得銷毀，臉書侵權貼文也得刪除，另於臉書刊登本案判決主文，可上訴。