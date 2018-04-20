檢審會9委員出線 扛輪調新制重責

2018-04-20

〔記者吳政峰、錢利忠／台北報導〕掌握全國檢察官生殺大權的「檢察官人事審議委員會」18日進行年度投票，有10名檢察官參選，從中選出9名委員，昨下午在高檢署開票，「小聯盟」代表、屏東地檢署檢察官盧惠珍衝上最高票，台南地檢署所推人選何珩禎則意外落馬。

檢審會共有17名委員，其中9名由各地檢署檢察官票選，除了傳統的直轄市檢察署，即北檢、新北檢、桃檢、中檢與台中高分檢、南檢與台南高分檢、雄檢與橋頭地檢署與高雄高分檢，各推一名候選人外，「中部聯盟（雲林、嘉義、彰化）」、「小聯盟（屏東、南投、花蓮、台東、澎湖、金門、連江）」、「士林、基隆」、「高檢、新竹、苗栗、宜蘭」為了避免邊緣化，也都各自結盟推候選人。

本次最高票是屏檢檢察官盧惠珍158票，其次是桃檢主任檢察官趙燕利、中檢主任檢察官林彥良、新北檢主任檢察官林宏松、高檢署檢察官楊四猛、北檢主任檢察官蕭方舟、士檢主任檢察官邱智宏、雄檢檢察官朱華君，吊車尾的彰檢主任檢察官楊仕正獲110票，落選的南檢檢察官何珩禎78票。結果顯示，投票不以結盟為依歸。

另8名檢審委員為官派，法定由法務部長指派4名、檢察總長指派3名，加上總長本人；現任檢察總長顏大和將於5月7日卸任，因此提名權將留給下任總長。新任委員將於6月1日上任，首項挑戰就是處理一、二審輪調新制。