牙醫偷吃人妻 英文鹹濕簡訊露餡

2018-04-19

出庭辯稱cum是come

〔記者王冠仁／台北報導〕羅姓牙醫師疑與張姓人妻有染，張女的丈夫查看妻子手機，赫見羅男用英文傳「射精（cum）在妳裡面很爽」等鹹濕簡訊，氣告羅男妨害家庭；開庭時羅辯稱cum是come（一起）的意思，該句應為「跟妳相處在一起感覺很好」，張女的丈夫氣得投訴媒體，並花錢找專業翻譯社幫忙，要繼續打官司討公道。

張女的丈夫指出，5年前與25歲張姓妻子結婚育有1子，去年9月他赴美出差返國後，發現妻子對他態度異常冷淡，甚至徹夜未歸，私下查看妻子手機，赫見妻子與28歲羅姓牙醫師有多則鹹濕簡訊。

羅男曾傳「it feels fucking great to cum in you」（射精在妳裡面很爽）等簡訊給妻子，他以此質問妻子，兩人大吵一架，妻子隨即搬出住處，自行租屋居住。

張女丈夫本月赴台北地檢署，向羅姓牙醫師提告妨害家庭，羅出庭時辯稱兩人只是朋友關係，並稱cum（射精）是come（一起）的意思，指「跟妳相處在一起感覺很好」。

夫找專業公司幫忙翻譯

張女丈夫說，他曾在美國住了14年，「這些英文我怎麼會看不懂？」事後找徵信業者調查，發現羅幾乎每天都跑到妻子租屋處過夜，兩人儼然已是半同居狀態，「我們的小孩怎麼辦？」目前已決定找專業翻譯社協助，要在法庭上向強詞奪理的「小王」討回公道。

據了解，羅姓牙醫師原在聯合醫院忠孝院區服務，挨告後已離職；記者昨致電羅男，他未接聽。