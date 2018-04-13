上網賣假包 丁小芹重判3年半

2018-04-13

〔記者王定傳、陳慰慈、蕭方綺／綜合報導〕藝人丁小芹在網路賣仿冒CHANEL、FENDI等名牌包，甚至收錢不出貨、誆稱全新卻是二手貨等，詐欺金額17萬餘元，但因為有12人受騙，新北地方法院認定她犯下13件（有1人被騙2次）加重詐欺罪，昨合併判她3年6個月徒刑，並斥責她不知誠信交易，價值觀嚴重偏差，耗費司法資源；本案可上訴，但若最後三審依此確定，由於不得易科罰金，丁女就須入獄。丁女昨獲知判決，僅以簡訊回覆：「會上訴，謝謝。」

觸犯加重詐欺罪

法界人士指出，丁小芹這次犯的是「以網路對公眾散布詐欺罪」，此罪在2014年6月施行後，只要利用網路、電子通訊及廣播等工具，對「公眾」散布詐欺訊息就觸法，屬加重詐欺罪，且為1年以上、7年以下之罪，比刑度5年以下的普通詐欺罪要重；近年網紅、直播當道，各種廣告及業配影片多不勝數，法界人士提醒，若賣家在網路販售假包等仿冒品，不僅涉犯商標法，還會觸犯刑法的「加重詐欺取財罪」，民眾應謹慎小心。

12人挨詐17萬

新北地院合議庭認為，丁小芹在不到1年時間，利用網路詐財，混淆消費者認知，侵害社會交易秩序及影響層面，較普通詐欺嚴重，審理時又推稱是女子「Natasha」處理，卻無法提出對方真實年籍，還說「上訴時才給」，耗費司法資源，加上她雖與9名被害人和解，卻有遲付和解金狀況，甚至有被害人拒絕和解說：「讓她受法律制裁！」定執行刑3年6個月。

甚至收錢不出貨

據查，本身已有賣假包被判刑紀錄的丁小芹，仍不知收斂，於2015年8月起，在旋轉及蝦皮拍賣，販售假的CHANEL、FENDI包，或賣衣服、背包、導入儀時，在被害人匯款後根本沒出貨，甚至佯稱貨品全新，實際是二手貨；丁小芹被告後辯稱「不是我賣的」，都是1名叫「Natasha」的女子處理交易，她不知情。

合議庭調查，丁小芹對「Natasha」都有不同說法，且始終提不出「Natasha」真實資料，令人質疑，加上丁女確有經營網拍，帳戶是她所申請、款項也是匯入她與父母的帳戶內，她還在案件曝光後，請朋友假扮新加坡人與被害人談判，判定丁女利用網拍詐財。