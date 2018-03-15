加保1億換出境9天 王令麟被高院打槍

2018-03-15

〔記者楊國文／台北報導〕東森國際公司董事長王令麟，因涉獄政弊案被限制出境，他日前以受邀赴越南考察評估總規模160億美元的永安商港開發案為由，聲請自3月24日起暫時解除限制出境9天，台北地院日前裁定讓王令麟加保一億元，准予暫解9天出境禁令，檢方不服抗告，高等法院質疑王擔任參訪團團長出訪有何急迫性、必要性，且能否保證不會逃亡，有斟酌餘地，故撤銷北院准予解除王出境的裁定，發回更裁。

北檢認為，王令麟目前沒有出國的急迫性、必要性，若同意他出境，以其資力及事業版圖，有逃匿海外再以遙控方式經營在台事業的可能性，應仍有限制王出境必要。

北院日前裁定指出，此投資計畫對促進我國的國際商務交流應有助益，王令麟擔任參訪團團長，考察目的在於了解現地投資環境，確實有到場出席的必要；但王經濟能力佳，仍有逃亡可能性，因此裁定加保一億元，准他出境9天。

不過，高等法院認為，王令麟未提出證明，他擔任參訪團團長出訪有何急迫性、必要性，且僅加保一億元，能否保證不會逃亡，有斟酌餘地，故撤銷北院准予解除王限制出境的裁定，發回台北地院更裁。

王因掏空力霸、東森320億元等案，被判應執行刑期6年3月定讞入監，2015年11月假釋出獄，但「嘉食化」內線交易案，被最高法院撤銷發回，高院更審中。兩年多來，王令麟曾8度以欲赴國外參加重要會議為由，向北院聲請暫時解除限制出境，但都被打回票，此次第9度聲請，北院終於裁准，不過又遭北檢抗告成功，發回北院更裁。