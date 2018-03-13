《違反水保法》整自家地種菜挨罰 14萬逼死部落農夫

2018-03-13

〔記者黃美珠／竹縣報導〕「我們不想當部落英雄，只想伯父的委屈被了解，讓以後部落不再有類似的不幸！」新竹縣五峰鄉民曾健忠昨天到縣府陳情，痛陳他的伯父曾肇海因為1張14萬元的違反水保法罰單，喝農藥尋短死亡。

違反水保法挨罰輕生

新竹縣五峰鄉63歲男子曾肇海，將0.5公頃山坡土地以1年8萬元代價，租給人整地種高麗菜，去年8月遭檢舉沒申請就整地開挖，五峰鄉公所突襲稽查，曾男今年2月收到14萬元的違反水保法罰單，他不懂法律、看不懂公文書內容，不知道整理自己土地耕種要申請，曾男想不開，認為公部門沒給予適當機會解釋說明，本月9日喝農藥輕生，11日不治，曾肇海的姪子曾健忠昨陳情，希望不要再有類似的不幸。

農夫看不懂公文

曾健忠昨午在新竹縣議員趙一先、五峰鄉代會主席曾榮貴等人陪同下到縣府陳情。曾健忠說，伯父與伯母、高齡阿婆住在五峰鄉白蘭部落，因年紀大、無一技之長，伯父還因痛風手腳嚴重變形，無法耕種，只能出租土地，靠著年租金勉強度日。

痛風無法耕種租地度日

曾健忠表示，伯父用1年8萬元的租金將0.5公頃土地租給別人整地種高麗菜，老人家不懂法律、也看不懂官方的公文書內容，不知道整理自己的土地耕種還要申請，面臨罰款壓力，不好意思開口向承租人說，連向官方說出租給誰都不肯。

伯父過世 姪代陳情求助

他直言，伯父土地上的違規是事實，縣府依法行政開罰也沒錯，但質疑五峰鄉公所何以在稽查時不能會同當事人，就直接在稽查紀錄上載明「當事人未到現場」，這麼潦草地呈報上，這樣的執行方式是否有檢討空間？

縣議員趙一先感慨說，家屬難以接受的是鄉公所接獲檢舉前往查報，沒知會土地所有權人或行為人到場。8日他接獲曾肇海的陳情，隨即陪同到縣府求助，那時縣府允諾會重新考量土地上實際農用及其家境辛苦的狀況，請他遞送陳情書，會酌情從輕發落。

趙一先表示，當時曾肇海看起來神情無異狀，沒想到隔天就聽說他喝農藥輕生。

當地部落居民張益生指出，曾肇海木訥、憨厚，行動不便，與妻子及老母親住在僅約15坪大的鐵皮屋內，生活辛苦，今年2月除夕前，高壽的母親突然過世，讓他心情低落難以平復，沒想到又被縣府開罰14萬元，才會一時想不開。

新竹縣府︰將重新裁定

縣府原民處表示，為了稽查的秘密性、行政效率等，查報違規第一時間，沒有明文規定一定要通知當事人到場；但有鑑於曾肇海的悲劇，他們昨受理曾健忠陳情後已明確規定尖石、五峰2個原鄉，未來公所查報案件，須檢附當事人的意見供縣府裁罰時參考，否則一律退件補陳。至於曾肇海的被檢舉案，原民處將視土地利用和曾家實況酌情重新裁定。