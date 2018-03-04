賊相中名人社區 翻山越嶺洗劫黨主席

2018-03-04

〔記者林嘉東／基隆報導〕包括趙傳、郭靜純等藝人居住的基隆市知名社區「麗景天下」，門禁管制森嚴，但農曆年前驚傳竊賊翻山越嶺「走後門」，跨越社區後方山頂的鐵絲網後從天而降，潛入某黨孫姓黨主席住所，搜刮屋內25萬餘元現金、名表、金飾等近百萬元財物。

從社區後方山丘跳入

「麗景天下」是基隆市最早的知名透天厝，社區設有保全員，外車欲進入社區，須由屋主確認訪客身分後，保全員才會讓訪客進入社區，門禁管制森嚴。未料，竊賊不走大門，改翻越社區後方山丘進入社區行竊，讓人傻眼。

警方研判，該社區位於基隆市七堵區，與新北市汐止區僅隔著一座約200公尺高山丘。竊賊疑從汐止區鄉長路二段伍聖宮旁，拾階而上，穿過沒路的山林，攀爬上山頂，跨過山頂上的鐵絲網，就可以直接跳進失主的3樓陽台（山頂到陽台相距僅20公分），入屋行竊。

賊疑跟警遙望

失竊當天，警員獲報趕往時，發現有一名身穿迷彩衣、頭戴迷彩帽男子，站在社區外山丘上觀望，警方欲上前盤查，這名男子迅速跑回山上，消失在山林間，身手矯健，讓警員望塵莫及；警方懷疑此人就是竊賊，不排除是因想二度前來行竊，才會在附近徘徊。

由於社區後棟住戶沒監視器，鑑識人員在屋內未採到可疑指紋，全案暫時膠著，仍由警方持續偵辦中。

有住戶指出，不只某黨黨主席家遭闖空門，另有與該黨主席相鄰、房屋坐向一樣背山靠社區大門的2戶，去年、前年也遭類似手法入侵家中，搜刮財物，損失慘重，不排除都是同一人所為。

警方研判，竊賊完全掌握失主的作息，趁失主外出、家中無人，才從後山進入社區的被害人家中行竊，讓失主防不勝防，有可能是社區有關的人、或曾在社區任職的人所為。