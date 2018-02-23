夫暗槓60萬大聘 離婚後討回

2018-02-23

〔記者王俊忠／台南報導〕罕見！訂婚時沒收大聘，反而離婚後靠打官司要到了60萬元大聘。

「微笑點頭」 代表同意轉送妻

莊姓男子3年前與女友小含（化名）訂婚，送大聘60萬元、小聘20萬元給小含父母，事後小含父母退還大聘，請莊男直接轉交小含本人，莊沒照做，後來兩人離婚，小含才得知莊沒轉給她60萬元，提告追討；台南地院審理認定，莊男當時對於轉送聘金一事「微笑點頭」以對，足認同意轉送，昨判莊男應給付大聘給小含。

小含主張，她與莊男原是夫妻，雙方在2015年12月6日訂婚、12月25日結婚，後來兩人感情生變，僅半年就協議離婚，離婚時，莊男對她提出給付家用基金的訴訟，她的父母得知後，問她「有沒有收到莊男的大聘？」她才知道大聘被莊男扣下，遂循司法途徑追討這筆錢。

夫家：只供拍照使用

審理時，莊家3人都否認應允轉交大聘給小含，強調當時雙方談妥60萬大聘僅供訂婚、拍照之用，事後由男方收回。法官傳訊訂婚時的3位在場證人，認定女方只收小聘、退回大聘的習俗並非法律強制規定，可由當事人隨時約定改變，當時小含雙親要求莊家把大聘轉交給小含，莊男當場微笑點頭，可視為表示同意。

判決指出，若莊家對此有異議，可再找女方家人問清楚，但莊家並未這麼做，莊男微笑與點頭的行為，已成立他與小含之間的贈與委任契約，因此須給付60萬元大聘給小含；可上訴。