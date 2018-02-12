20年員工夥同外人 偷400萬元沉木

2018-02-12

渡假村老闆 怒斥「養老鼠咬布袋」

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮一間知名溫泉渡假村的36歲蘇姓員工，16歲起就在溫泉渡假村打工，大學畢業後更在溫泉渡假村工作，一待就是20年，但蘇男竟不懂得飲水思源，覬覦渡假村價值400萬沉木，竟夥同外人偷走，陳姓負責人得知痛斥，「真的是養老鼠飼布袋！」警方訊後將蘇男與其他3名共犯依竊盜罪嫌函送。

從工讀生開始做 長大「變了個樣」

警方調查，蘇男高中時期就在溫泉渡假村打工，一直持續到大學為止，與溫泉渡假村陳姓負責人培養出不錯感情。

陳姓負責人在蘇男大學畢業後，認為蘇男以往工作認真投入，便讓蘇男升為正式員工，更將溫泉渡假村的舞台表演、土木工程修繕等工作交給蘇男負責。

聽聞老闆友人開玩笑 以為價值2億

不過，警方說，蘇男長大後逐漸「變了個樣」，與以往投入工作的年輕人不同，竟然因為與渡假村陳姓負責人給付舞台表演費用認知有出入，開始出現嫌隙。

之後，蘇男見渡假村內放著2塊沉木，以為價值不菲，加上蘇男曾聽聞陳姓負責人友人開玩笑說「木頭」有2億價值，竟心生貪念，預謀作案偷走沉木變賣牟利。

蘇男之後得知渡假村保全系統出問題暫時故障，認為機不可失，找上3名逃逸越南籍勞工，在去年11月由3名逃逸越南籍勞工敲破放置沉木的玻璃，竊走沉木後逃之夭夭，並暫時將贓木放在苑裡鎮苑東里公墓附近，伺機脫手變賣。

警方獲報調閱監視器，由於犯案時3名逃逸越南籍勞工穿戴帽子、口罩，追查不易，經過連月調閱車輛來往資料，總算掌握3名逃逸越南籍勞工行蹤，一舉逮人， 3人也供出是蘇男唆使。

警方想起當時到渡假村內查案時蘇男還一派鎮定，講解地理環境等資訊，直說「蘇男真會演戲」。當警方掌握事證，再度找上門時，蘇男見事跡敗露也只好坦承犯案。但陳姓負責人告知警方說沉木價值約400萬時，相差50倍，蘇男也當場傻住，陳姓負責人得知蘇男犯案後，則痛斥「養老鼠飼布袋」，枉費多年栽培。