縮小定位範圍／飛安會：打撈愈快愈好

2018-02-12

〔記者陳宜加／台北報導〕空勤總隊黑鷹直升機幾已確定失事墜海，搜救進入第七天，飛安會昨表示，打撈計畫為浩大工程，須跨單位整合分工、也須租借大型機具，目前尚未開始作業，但昨已進一步縮小定位範圍，找到直升機是首要任務，時程當然希望愈快愈好。

近日蘭嶼海象不佳，昨更轉為惡劣，黑鷹搜救過程曾遇10級以上風浪、45海里以上陣風，打撈難度倍增，根據飛安會規劃，將透過地形掃描設備掃描出地形，得出最精確的直升機位置，尚未打撈確認前，不會宣布確認失事。

本月5日，空勤總隊編號706的黑鷹直升機深夜前往蘭嶼執行病患後送勤務時失聯，海空大搜救6天後，飛安會水下聽音器終於在可能失事海域截獲黑鷹訊號，研判直升機在蘭嶼機場西邊外海約2海里處墜海，深度約850公尺。

飛安會最早於8日偵測到疑似黑鷹訊號，但難以斷定，9日訊號已較為清晰；10日水下聽音器清楚接收黑盒子水下信標器發出的37.5KHZ固定頻率聲音，就在訊號光點消失處，但仍須進一步精確定位，方能展開打撈作業。

飛安會主任調查官張文環昨表示，昨已利用電腦進一步分析訊號，並縮小可能範圍，有助於打撈作業，目前正進行諸多行政程序，跨單位整合分工、增派人力、向民間租借船上大型機具、打撈設備等，完成事前整備後將儘快開始打撈。