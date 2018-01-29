87萬元酒品「泡湯」 求償無門

2018-01-29

樓上超商冰櫃 導致天花板結露滴水

〔記者黃捷／台北報導〕趙姓酒商承租地下一樓存放酒品，因一樓超商擺放的島形冰櫃，導致他的天花板結露滴水，總價87萬元的酒品全泡湯，遂提告向房東、超商求償。士林地院認為，結露既非房屋結構損壞漏水，超商也未從事危險活動，酒商求償於法不合，駁回告訴。

非建物損壞漏水 房東免賠

酒商提告指出，他2013年間承租台北某處地下一樓，作為倉庫存放酒品，2015年6月間發現天花板漏水嚴重，導致上百箱酒品全淋濕，總計損失87萬4680元，因漏水位置就在一樓超商擺放的島形冰櫃正下方，超商顯然未妥善處理排水，且該店面不適合超商營業，房東也未盡管理責任，遂向超商、房東請求連帶賠償。

房東則拿出土木技師公會鑑定報告，指出是因超商島形冰櫃溫度低，導致天花板結露滴水，並非建築物本身瑕疵或是水管漏水，他並無管理疏失；超商負責人則稱，酒商早在2015年5月間就發現漏水，卻過了1個多月才通知他，他建議先遷移酒品避免損害擴大，但被拒絕，因此損失應歸責酒商本身。

未從事危險活動 超商免賠

判決指出，根據民法，酒商向房東求償部分，賠償前提是建物設施興建之初就有瑕疵，或是後續未妥善保管損壞，天花板結露卻與兩者都無關，且設施指的是「建築物的一部分」，如樓梯、水電管線配置等，而島形冰櫃是超商的動產，可隨時插拔移動，未囊括在內，遂認定房東無責。

向超商求償部分，就算露水成因確實是超商營業導致，也得是因超商從事「具有一定危險」的活動，如排放廢氣廢水、填裝瓦斯或燃放煙火等，但超商擺放冰櫃只是保鮮食材，並沒有危險，遂認定酒商求償於法不合。

此外，酒商雖列舉受損的酒品清單，並出示照片，但只能看到外包裝淋濕污損，無法得知內部酒水是否損壞，酒商又提不出其他證據，法官只能駁回聲請。