想當網紅 帶刀闖實況主直播

2018-01-28

〔記者邱俊福／台北報導〕世貿電玩展昨發生一起亮刀恐嚇案，擁有許多粉絲的實況主電玩網紅「超負荷」張家盛在舞台直播時，1名網路暱稱「瘋狂比例」的謝男因想藉製造事端，博得知名度，竟前往騷擾，被工作人員制止時，亮出折疊水果刀，嚇壞參展民眾，北市警信義分局三張犁派出所員警據報逮人，從其身上起獲刀械，謝男自己也不慎被刀劃傷。

警方調查，去年6月開始，26歲謝男便在「超負荷」的直播網站留言，希望能夠幫忙捧紅他，但未遭理會，謝便留言暗示要傷害對方。超負荷的經紀公司狼谷娛樂公司去年9月，曾前往新北市警中和分局報案。

接連踢館 製造糾紛

警方說，昨天中午12時40分，謝男欲進入直播舞台的管制區，工作人員因他非邀請對象，給了一個小禮物後，便請他離開；2小時後，謝男再度來到直播舞台前遭攔阻，就從口袋掏出一把刀械稱「你敢阻止我」，見工作人員報警，便趕緊離去。

下午4時20分許，謝男又來到舞台，跟著別人一同混入正在直播的VIP活動管制區內，結果被工作人員發現，要求他離開，但謝不願配合，轄區警方趕來，謝男見狀逃離，並將折疊刀丟棄一旁，仍遭警壓制並查扣刀械，將他帶回釐清案情。

經警方初步詢問，謝嫌供稱是想成為網紅，故意針對現場實況主「超負荷」製造糾紛，引起現場及網迷注意，提升個人知名度。警詢後，依恐嚇罪嫌將謝男函送檢方偵辦，他離去時還比出勝利手勢。