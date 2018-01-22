濫用更生人愛心餐 有人「邊吃邊打卡」

2018-01-22

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市「狀元燒肉刈包」老闆劉文中浪子回頭，與太太呂胤卉攜手開刈包店，為幫助社會弱勢，特地提供免費愛心餐，店門口還掛起紅布條，寫著：「您餓了嗎？有困難需要幫忙，不用客氣，歡迎光臨，本店備有愛心餐，免費不用錢」，日前接受本報人物專訪，劉文中曾說相信人性本善，會持續提供愛心餐，直到辦不下去為止，沒想到新聞見報後，店門還沒開，就有好手好腳民眾在排隊，還有打扮體面的人，用完愛心餐還打卡分享，讓老闆十分灰心，認為這種現象長期下去，考慮停辦愛心餐。

劉文中灰心考慮停辦

劉文中曾因強盜罪被判刑7年4個月，好不容易重返社會，他與太太呂胤卉結縭一年多，兩人新婚的隔天、前年11月14日開設刈包店，他認為自己過去是社會的負擔，如今應該回饋社會，希望能幫助生活有困難的民眾，開店第一天就在店內設置免費愛心餐。

愛妻全力支持善舉

劉文中的太太不但大力支持，還幫忙想辦法宣傳，店門口外的紅布條就是太太提議掛出的；愛心餐依每日食材而定，通常是滷肉飯，搭配三樣配菜例如：紅蘿蔔炒高麗菜、洋蔥炒蛋、蒜炒菠菜等。

網友酸有錢買手機沒錢買飯

自從劉文中提供愛心餐的報導刊出後，來店使用愛心餐的人數立刻大增，有民眾指出，不但看到有人穿著乾淨且好手好腳，卻是鐵門還沒開，就在店門口外面等，甚至有人吃完愛心餐還打卡分享，臉書好友問說「真的有免費可吃不用付費嗎？」讓民眾痛批：「有錢買手機卻沒錢自己買飯」、「愛心餐不是拿來當免錢的吃，應該留給真正需要的人。」

報導後食客達3倍

記者昨訪問老闆，劉文中對此表示，的確從上週開始，每日愛心餐用餐人數達到過去的3倍以上、大約超出20人；他說，有顧客要取用愛心餐時，若是看起來明顯有工作能力，會詢問需不需要幫忙，但最近有取用愛心餐的顧客前來，劉文中詢問願僱用來店裡幫忙洗碗，對方卻回答「天氣太冷」，讓他愕然。

盼愛心留給需要的人

劉文中表示，每份愛心餐的成本約30元，即使每天超過20人，每日多出600元、一個月多1萬8000元的成本，他現在也還負擔得起，且近日有顧客看到愛心餐人數大增，也會主動掏錢表示要資助愛心餐，所以目前還會繼續辦下去；只是愛心餐的美意，是讓真的走投無路的人，還有溫飽的機會，如果變成「小善助大惡」，讓人依賴愛心餐而不願找工作，那會讓他十分難過，如果這樣的現象長期下去，有考慮將停辦。