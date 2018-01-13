半天2度燒炭 3口之家2死 留字咒人：不得好死

2018-01-13

〔記者張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市66歲吳婦一家3口，疑積欠上千萬元債務，昨凌晨2時許燒炭輕生獲救，不料12小時後再度自殺並引發火災，造成吳婦與44歲胡姓兒子死亡，吳婦63歲胞弟送醫急救，現場雖無遺書，屋內卻貼有詛咒林姓人士「不得好死」的紙張，全案由檢警調查釐清。

警方在吳家發生第一次燒炭後，曾依自殺防制程序通報衛生局，沒想到仍發生憾事，另外，警方昨訪查里長與社區大樓的主任委員，里長不認識吳婦一家人，也非中低或低收入戶，社區大樓主委則說，昨天上午見到吳婦等3人出門，並無異狀，雙方還打招呼，對兩度輕生感到詫異。

打零工 債務上千萬

警方調查，屋主吳婦不良於行，丈夫已過世，胡姓兒子與吳婦的胞弟都未婚，平日靠打零工為生，工作不穩定，3人同住在北區三民路一棟大樓10樓。

昨凌晨2時許，鄰居聞到燒焦味報案，消防員把炭火撲滅，當時吳婦一家3人說，輕生動機是欠債，但不願說明金額與欠債原因，員警想聯繫親友到場幫忙安撫，這家人也不願告知警方親友資料。

尚無親人出面善後

警方昨清晨傳真衛生局通報自殺防制，上午調閱吳婦戶籍資料，卻找不到吳婦其他親戚資料，沒想下午2時許再度輕生，炭火引燃堆積的雜物而起火，吳婦與兒子死亡，胞弟送醫急救中，中國醫學大學附設醫院表示，吳男身體雖無燒燙傷，卻有一氧化碳中毒與吸入性灼傷，經給氧治療已甦醒，加護病房觀察中。

警方在火場找不到遺書，但房間門板窗戶卻貼著一張紙，寫著詛咒某位林姓人士「不得好死」字詞，警方訪查鄰居，指這家人可能欠債達上千萬元，欠債原因不清楚。

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