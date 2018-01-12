臉書PO「喝酒不要喝醉」男酒駕撞死2越女

2018-01-12

酒駕男也進加護病房

〔記者劉曉欣／彰化報導〕又見酒駕害命！彰化縣和美鎮在9日凌晨發生男子卓家文酒駕又超速，追撞騎著電動自行車的3名越南女移工，造成2死1輕傷慘劇，卓男酒測值高達1.15毫克、因骨折及內出血在加護病房觀察，其中阮氏雪與也在台灣工作的越南籍男友，原本約定農曆春節就要去提親訂婚，如今卻遭逢不測，令人傷痛！

卓男酒測值高達1.15

諷刺的是，35歲卓男過去即有酒駕肇事紀錄遭判刑，曾在臉書發文寫道：「告訴自己，酒有喝就好，並不是一定要喝到醉，我知道自己曾經的過錯，所以我一直改進…如果可以，我還是希望我滴酒不沾」，沒想到如今又喝酒釀禍。

和美警分局五組組長楊士漢表示，3名越南女移工9日凌晨下班，各自騎著電動自行車準備回宿舍，行經和美鎮和港路時，遭卓男開著轎車追撞，騎在最前方的阮氏雪（23歲）以及其後的阮氏鈔（26歲）被撞到彈飛，分別掉落擋風玻璃與排水溝，雙雙送醫不治，阮氏秋俠（20歲）雖也被撞到，幸運只有輕傷。

另阮氏秋俠被撞輕傷

警方指出，卓男酒駕釀禍，車身打滑卡在電桿，現場未見煞車痕與刮地痕，該路段速限60公里，研判卓男車速應有70至80公里，因車體嚴重變形，卓男也卡在車內，腹部出血、左腳骨折，目前仍在加護病房觀察。

警方表示，卓男曾在民國90年間酒駕及肇逃，被依公共危險罪判刑6月、緩刑3年；現再酒駕肇事致人於死，已涉及公共危險與過失致死罪嫌，將面臨3年以上、10年以下有期徒刑。

酒駕致死 最重判10年

2名越南女移工不幸喪命，友人透露阮氏鈔丈夫已過世，她要養2個小孩，才來台灣工作；阮氏雪跟其越南籍男友都在台灣工作，本來計畫在春節期間由男方到其越南家中提親，並在今年結婚，卻發生不幸；阮氏鈔與阮氏雪是同事，為了改善家計才來台灣賺錢，卻命喪輪下，兩人在越南家屬都心急如焚，盼望有好心人士能夠協助家屬來台處理後事。

2名越南女移工都在台灣百和公司上班，公司表示，2人前年底進入公司上班，沒有加班，只要是員工都有加保團體險與意外險，將會全力協助員工家屬處理後事。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆