打壓黑幫氣焰 警信心倍增

2017-12-16

〔記者邱俊福、陳薏云、謝君臨、王駿杰、吳政峰、楊國文／綜合報導〕立法院會昨三讀通過「組織犯罪防制條例部分條文修正案」，放寬構成要件，刑事局昨天表示，今後只要證明組織性幫會具有持續性的犯罪行為就能成罪，符合國內黑幫生態，對打壓黑幫氣焰有幫助；不過也有檢察官擔心，雖然起訴門檻變低，但法院恐會「從嚴審核」是否構成組織犯罪，來避免太容易成罪的狀況出現。

目前實務上，組織犯罪案件多以事證不足不起訴，或起訴後獲判無罪。北部一個地檢署六年來收受違反組織犯罪防制條例案件逾百件，結果僅起訴一件，即使起訴後案子到法院，法官幾採從嚴認定原則，最後也多以無罪結案。

刑事局表示，過去偵辦組織犯罪，因要符合「結構性」、「牟利性」與「持續性」三要素，其中「牟利性」最難蒐證與認定，才會案子辦到最後，仍辦不成組織犯罪，通常只能辦到恐嚇、傷害等輕罪。

警方說，黑幫堂主交辦幫眾滋事，都採當面交代，警方要證明上對下指揮、教唆「結構性」其實也不容易，需要長期跟監、監聽，才能蒐到證據。「牟利性」更難，必須確認幫眾販毒、圍事等獲取的利益有上繳組織，維護組織繼續存在，這部分很難證明，正如黑幫介入政治活動頻頻滋事，要證明他們有牟利性難如登天。

新北市一名偵查隊長說，去年底四海幫一名堂主率小弟砸夜店、砸夜市攤商，警方蒐報良久，雖查知「持續性」的暴力行為，但無法掌握「牟利性」事證。

警方說，日後蒐證重心將放在鎖定具有「結構性」的組織，證明該黑幫有持續性犯罪行為即可。