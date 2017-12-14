母攜2子女燒炭 幼園師查訪救命

2017-12-14

〔記者顏宏駿、劉曉欣、湯世名／彰化報導〕彰化縣楊姓夫婦口角失和，媽媽疑似帶4歲兒子與2歲女兒，在住處3樓臥房燒炭自殺，在六輕上大夜班的楊男，昨天下午正在2樓房間睡覺時，幼兒園老師因為楊的兒子上午未到校，下午前來關心，楊男才知道妻小出事，楊妻和小孩3人經送醫急救，迄昨天深夜尚未脫離險境。

師見小朋友未到班 登門才知出事

楊姓夫婦6年前結婚，育有4歲兒子與2歲女兒，楊男在麥寮六輕上班，5年前在竹塘鄉購置透天厝，與妻小入住。警方調查，楊與太太最近起口角，鄰居說兩人一直在冷戰，楊男因上大夜班，昨天上午8點下班返家，不久就進入2樓房間睡覺，未聞到燒炭味。

夫與妻口角睡另一房 未聞燒炭味

幼兒園老師因楊男的兒子沒到校上課，昨下午約5點登門查訪，在2樓睡覺的楊男，睡眼惺忪地起床應門，表示不知兒子沒去上課，立即與老師到3樓房間查看，驚見妻子躺在地板，兒子與女兒躺在床上，呈現半昏迷狀態，救護人員趕來將3人送醫。

彰化基督教醫院表示，媽媽昏迷指數9分、意識混亂，在加護病房觀察，不排除有生命危險；楊小弟與楊小妹昏迷指數4至5分，不排除缺氧傷及腦部與生命危險，在小兒加護病房救治中。

3人仍有生命危險 小孩腦部恐受損

警方查訪鄰居，得知昨天中午曾聽到楊妻叫兒子的聲音，研判燒炭時間應是下午以後。警方說，所幸幼兒園老師下午來楊家關心，會同楊男及時將妻小送醫，發現時3人仍有氣息。

鄰居說，未聽聞楊男和妻子激烈爭吵，只知夫妻冷戰，得知楊妻疑帶兒女燒炭，十分意外。彰化縣政府社會處表示，這戶家庭沒有領社福補助，夫妻間也沒有家暴紀錄，已派社工釐清楊家情況並提供協助。

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