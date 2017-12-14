嫩男扮國中女生 2度混進學校女廁

2017-12-14

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市新市區連兩天發生同一名精障女持美工刀劃傷校園學童，校園安全問題再受重視。一分局警方前天也逮到愛穿國中女學生制服、戴假髮扮成女學生的18歲張姓男子。警方查出張男疑是精神障礙者、曾兩度扮女學生潛入東區一所國中校園、涉及3件竊盜案。

有保護管束紀錄

據了解，張男在少年時期曾因欺負小女生被法官裁定保護管束與接受心理治療，過去有就醫服藥紀錄；其家中有許多女性衣物，他平常喜歡穿女性衣服、扮成女性，甚至曾與家人討論過變性問題，昨警詢後移送台南地檢署偵辦，檢方訊後請回；因其另涉少年竊盜案，移送台南地院少年法庭裁定「責付家長」。

南市警一分局府東派出所於12月3日接獲報案指稱，民眾12月1日把女兒上舞蹈課用的舞蹈衣及褲襪放在補習袋內，擺放在東區裕農三街某家補習班門前遭竊。所長陳宗鑫即指揮員警前往該補習班附近勘查蒐證，初步發現一名戴黑色口罩的長髮國中女生涉有重嫌。

體型魁梧 被識破

陳宗鑫檢視監視器畫面，赫然發現該名女學生體型相當魁梧，不像一般國中女生體型，研判極可能是男生所扮，當下決定啟動校園安全機制，加強校園周邊安全維護。

商家守望 警逮人

12日下午3時許，這名穿著國中女生制服者再現身裕農三街，機警商家發現即通知府東所，陳宗鑫率2名警員趕抵搜尋，很快發現「女學生」躲進國中校園女廁內，警方依警職法盤查逮捕，但遭「女學生」頑抗拒捕，造成陳宗鑫褲子破裂、左腳膝蓋受傷，3名員警聯手仍制伏對方、確認果然是戴著長假髮的「男兒身」，張男身高近170公分、體重75公斤。

警方擴大偵辦清查張嫌前後共涉嫌3件竊盜案與兩次侵入校園女廁，動機不明，幸無在校園傷害學生與犯案情事。