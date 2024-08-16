《新竹》涉綁童托嬰中心 竹縣擬罰60萬、降等

受害幼兒家長（中）在民進黨竹縣議員歐陽霆（右）、無黨籍議員何智達（左）陪同下，對道禾發出六點聲明。（記者黃美珠攝）

2024/08/16 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕針對道禾國際教育集團旗下竹北托嬰中心不當對待幼兒事件，新竹縣府社會處昨天宣布，除會在專家會議中建請從重裁罰業者六十萬元，最快兩週內也會公告撤銷這家去年首度拿到評鑑優等的托嬰中心降等，以為嚴懲。

要求停辦、兩週內撤評鑑優等

縣府社會處長陳欣怡說，托嬰中心每三年評鑑一次，道禾竹北托嬰中心去年首次獲評優等，此次爆發不當對待幼兒事件，會在專家會議依法裁罰六萬到六十萬元不等，並公布姓名令其不得再任托育人員，並對托嬰中心建請裁罰六十萬，命令停辦並公布名稱及負責人姓名，且會把該托嬰中心評鑑降等作為嚴懲，最快兩週內簽核公告生效。

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新竹縣道禾集團旗下的竹北托嬰中心被家長爆料，「小孩被綁在竹椅上一天至少兩個小時」，老師們還會「羞辱」孩子，縣議員歐陽霆、何智達昨天陪同受害的幼嬰家長Ｌ小姐說明事件始末，Ｌ小姐質疑道禾可能存在「系統性」問題，希望過去潛在的受害者也能被發現。

道禾集團執行長發聲明致歉

歐陽霆質疑道禾竹北托嬰中心去年拿到評鑑優等，現在出事，可見縣府社會處評鑑標準和第一線稽查園方的SOP出問題，要求社會處對幼托評鑑、稽查標準重新審視，勿枉勿縱。

道禾國際教育集團昨由執行長曾國俊發聲明向受害幼兒及其家長、托嬰保育同業致歉，並提到竹北托嬰中心將「無限期停業」。

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